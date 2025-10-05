Incidente stradale? Se hai quest’assicurazione non riceverai un euro | sarai tu a pagare

Dalla stretta sul Codice della Strada alle clausole di esclusione e di rivalsa: quando la compagnia non indennizza e il conto ricade interamente su conducenti e passeggeri. Un sinistro in scooter o in auto può trasformarsi in un salasso anche per chi è in regola con la polizza. La stretta sul Codice della Strada scattata tra fine 2024 e inizio 2025 ha irrigidito sanzioni e controlli, e il mercato assicurativo si è adeguato con criteri più severi per riconoscere i risarcimenti. Il risultato? In un numero crescente di casi, le compagnie non versano un euro di indennizzo su alcune garanzie, e in presenza di violazioni gravi attivano la rivalsa, presentando il conto all’assicurato dopo aver risarcito i terzi danneggiati. 🔗 Leggi su Notizie.com

