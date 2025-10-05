Incidente stradale mortale prima lo schianto poi le urla | coinvolta intera famiglia

Una serata qualunque si è trasformata in un dramma familiare che ha sconvolto un intero territorio. Poco prima delle 22, una tranquilla strada statale è diventata teatro di una tragedia che ha spezzato una vita e ferito profondamente due persone, una madre e un figlio, che ancora lottano per superare lo shock e le conseguenze di quanto accaduto. La violenza dell’impatto ha reso subito chiaro che non si trattava di un incidente banale, ma di uno scontro devastante, le cui cause restano avvolte nel mistero. >> “Hanno scelto loro”. Colpo di scena dei leader, la difficile decisione è stata presa: scossone nella politica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

