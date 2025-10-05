Incidente nella notte in via Adamello due auto coinvolte e 5 feriti | due ragazzi trasferiti in codice rosso al CTO

Un incidente è avvenuto nella notte di domenica, 5 ottobre, intorno alle 4 circa, in via Adamello, angolo con via Francesco De Sanctis, zona Pozzo Strada. Coinvolte nell'incidente due auto e cinque persone in tutto, ragazzi di età compresa tra i 25 e i 30 anni. Incidente in via Adamello: 5. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

