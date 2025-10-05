Incidente nella notte in via Adamello due auto coinvolte e 5 feriti | due ragazzi trasferiti in codice rosso al CTO

Un incidente è avvenuto nella notte di domenica, 5 ottobre, intorno alle 4 circa, in via Adamello, angolo con via Francesco De Sanctis, zona Pozzo Strada. Coinvolte nell'incidente due auto e cinque persone in tutto, ragazzi di età compresa tra i 25 e i 30 anni. Incidente in via Adamello: 5. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Incidente nella notte in via Adamello, due auto coinvolte e 5 feriti: due ragazzi trasferiti in codice rosso al CTO - Un incidente è avvenuto nella notte di domenica, 5 ottobre, intorno alle 4 circa, in via Adamello, angolo con via Francesco De Sanctis, zona Pozzo Strada. Da torinotoday.it

Incidente a Pozzo Strada: cinque feriti tra i 25 e i 30 anni, due sono gravi - Lo scontro è avvenuto nella notte: due ragazzi in codice rosso con traumi e fratture Grave incidente nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre intorno alle 4. Si legge su msn.com