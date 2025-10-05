Incidente nel Civ al Mugello Paolo Conte risponde positivamente alle terapie
Il ventenne casertano è ricoverato da ieri all'ospedale di Careggi in prognosi riservata. L'incidente ieri durante una gara del Campionato Italiano Velocità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: incidente - mugello
Incidente sulla A1 a Barberino del Mugello: 3 morti, ferite gravemente una donna e una bambina
Incidente A1, strage in galleria a Barberino del Mugello: 3 morti, gravi una donna e una bimba
Incidente sull’A1 a Barberino del Mugello: morti tre uomini
#CIV | Tremendo incidente al Mugello: grave Paolo Conte, pilota di Sportbike - X Vai su X
Incidente al Mugello, grave il pilota Davide Conte: le sue condizioni - facebook.com Vai su Facebook
Il ventenne casertano è ricoverato da ieri all'ospedale di Careggi in prognosi riservata. L'incidente ieri durante una gara del Campionato Italiano Velocità - Il ventenne casertano è ricoverato da ieri all'ospedale di Careggi in prognosi riservata. Secondo gazzetta.it
Incidente al Mugello per il pilota casertano Paolo Conte: è in prognosi riservata con trauma cranico - Un dramma ha funestato il circuito del Mugello durante una gara del Campionato Italiano Velocità (CIV). Da casertaweb.com