Incidente mortale nella notte sulla Cilentana | impatto tra 2 auto una prende fuoco

Tragicp incidente nella notte, sulla Cilentana, tra Pattano e Vallo della Lucania. Il sinistro ha visto coinvolte due automobili che si sono scontrate frontalmente. Una delle vetture è andata completamente distrutta e ha preso fuoco subito dopo la collisione. Sul posto, i vigili del fuoco, le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

