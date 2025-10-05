Incidente mortale in Abruzzo | deceduto il papà di 46 anni feriti la mamma e il figlio 11enne

Incidente mortale sulla statale Adriatica 16 all’altezza di Martinsicuro. A perdere la vita è stato il 46enne Emidio Croci di San Benedetto del Tronto, programmatore in una ditta di Ripatransone, nelle Marche. Feriti la moglie e il figlio 11enne che al momento dell’incidente erano in macchina con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it