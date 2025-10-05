Incidente mortale a Martinsicuro perde la vita un 46enne | feriti la moglie e il figlio di 11 anni

Un morto e due feriti è il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Martinsicuro, in provincia di Teramo. A perdere la vita è stato Emidio Croci, 46 anni, di San Benedetto del Tronto, programmatore in una ditta di Ripatransone, nelle Marche.Come riporta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it