Incidente in A1 Direttissima | riaperto il tratto compreso tra Aglio e Firenzuola

Firenze, 5 ottobre 2025 – È stato riaperto intorno alle ore 12 di oggi, 5 ottobre, sulla A1 il tratto compreso tra Aglio e Firenzuola, in direzione Bologna, che era chiuso da ieri a causa di un camion che era andato in fiamme, all'interno della galleria Largnano. Al fine di ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile e per la rilevanza dei danni arrecati dall'incendio, si spiega in una nota, sono state impiegate oltre 60 maestranze e 40 mezzi, che sono intervenuti su circa 600 mq di calotta e 600 mq di pavimentazione. Le attività di ripristino dell'infrastruttura, portate avanti dal personale di Autostrade per l'Italia, di Amplia (Gruppo Aspi) e di alcune ditte esterne, sono iniziate sin dall'alba di ieri, prima con le ispezioni da parte dei tecnici per la valutazione dei danni e la definizione delle operazioni di ripristino, e successivamente con le lavorazioni eseguite senza sosta nel corso delle successive ore e fino alla riapertura, in anticipo, al transito della galleria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

