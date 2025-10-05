Incidente frontale oggi a Casnigo | due morti dramma lungo la statale della Valle Seriana
Casnigo (Bergamo), 5 ottobre 2025 – Tragedia questa mattina, domenica 5 ottobre, a Casnigo in provincia di Bergamo. Un drammatico incidente stradale è avvenuto intorno alle 7 di stamani lungo la statale 671 della valle seriana. Stando a quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia il bilancio sarebbe pesante: due persone morte, di cui al momento non sono note le generalità, e un ferito. Una delle vetture avrebbe anche preso fuoco. Sul posto – stando alle prima informazioni – sono state inviate due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. A seguito dello scontro frontale, che avrebbe coinvolto due vetture, due persone hanno perso la vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
