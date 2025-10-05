Incidente Elia grande paura nella notte in Olanda per l’ex esterno della Juventus | nessuna conseguenza per fortuna ecco come sta

Juventusnews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente Elia, grande paura ma fortunatamente nessuna conseguenza nella notte in Olanda per l’ex esterno della Juventus: come sta. Grande spavento, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza. Notte di paura per l’ex calciatore della Juventus, Eljero Elia, rimasto coinvolto in un serio incidente stradale in Olanda. La sua Lamborghini Urus è andata completamente distrutta, ma l’ex giocatore è uscito praticamente illeso. L’incidente e la Lamborghini distrutta. L’incidente, che ha coinvolto un totale di quattro automobili, è avvenuto ieri sera intorno alle 21:45 sull’autostrada A4, vicino a Leida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

incidente elia grande paura nella notte in olanda per l8217ex esterno della juventus nessuna conseguenza per fortuna ecco come sta

© Juventusnews24.com - Incidente Elia, grande paura nella notte in Olanda per l’ex esterno della Juventus: nessuna conseguenza per fortuna, ecco come sta

In questa notizia si parla di: incidente - elia

Terribile incidente in Valle d'Aosta: scontro tra auto e quad, morto Manoel Elia Foggetti di Strambino

incidente elia grande pauraIncidente senza conseguenze per l'ex Juve Eljero Elia: distrutta la sua Lamborghini - Brutto spavento per Eljero Elia, ex ala della nazionale olandese e con un passato anche alla Juventus, dove fece parte della rosa che conquistò. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Incidente Elia Grande Paura