Incidente Elia grande paura nella notte in Olanda per l’ex esterno della Juventus | nessuna conseguenza per fortuna ecco come sta
Incidente Elia, grande paura ma fortunatamente nessuna conseguenza nella notte in Olanda per l’ex esterno della Juventus: come sta. Grande spavento, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza. Notte di paura per l’ex calciatore della Juventus, Eljero Elia, rimasto coinvolto in un serio incidente stradale in Olanda. La sua Lamborghini Urus è andata completamente distrutta, ma l’ex giocatore è uscito praticamente illeso. L’incidente e la Lamborghini distrutta. L’incidente, che ha coinvolto un totale di quattro automobili, è avvenuto ieri sera intorno alle 21:45 sull’autostrada A4, vicino a Leida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
