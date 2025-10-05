Incidente drammatico in auto per Gemma Galgani | la dama di UeD fa un racconto shock

Nella vita di ognuno di noi, almeno una volta, sarà capitato un episodio drammatico e spaventoso che ha messo a dura prova i nostri nervi. Ebbene, qualcosa del genere è accaduto anche a Gemma Galgani che, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine ha raccontato un incidente drammatico che ha avuto in autostrada un po’ di tempo fa, che l’ha lasciata sotto shock, e ancora oggi fa fatica a ricordare. Gemma Galgani racconta dell’incidente drammatico che le è accaduto in autostrada. Con l’avvicinarsi di Halloween, Gemma Galgani ha rilasciato delle dichiarazioni al settimanale di Uomini e Donne in cui ha voluto condividere con i lettori un episodio drammatico che le è capitato. 🔗 Leggi su Tutto.tv

