Incidente da incubo e Lamborghini distrutta per il famoso calciatore | agghiacciante!

L’ex talento del calcio olandese Eljero Elia, noto anche per la sua breve esperienza con la Juventus di Antonio Conte, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto sabato sera nei pressi di Leida, nei Paesi Bassi. Secondo quanto riportato dai media olandesi, l’episodio si è verificato intorno alle 21.45 sull’autostrada A4, dove l’ex esterno offensivo, oggi 38enne, si trovava alla guida della sua Lamborghini Urus, un modello dal valore stimato di circa 300 mila euro. Nonostante la violenza dell’impatto, Elia è uscito illeso. L’auto, invece, è stata completamente distrutta. Il giocatore ha rassicurato i suoi follower sui social, spiegando di non aver riportato ferite ma di essere rimasto «profondamente addolorato» per le condizioni del veicolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incidente da incubo e Lamborghini distrutta per il famoso calciatore: agghiacciante!

In questa notizia si parla di: incidente - incubo

