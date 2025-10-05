Incidente con auto ribaltata nella notte a Settimo Vittone morta una giovane di 18 anni | feriti tre amici

Notizie.virgilio.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Drammatico incidente nella notte a Settimo Vittone, dove un’auto si è ribaltata dopo essere finita fuori strada: morta una 18enne, tre feriti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

