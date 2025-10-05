Incidente choc auto in fiamme poi la scoperta dei soccorsi | chi è rimasto coinvolto
Ancora un weekend segnato dal sangue sulle strade italiane. Il bilancio dell’ultimo incidente è pesantissimo: due persone hanno perso la vita e una terza lotta tra la vita e la morte dopo un violento scontro frontale. L’impatto, avvenuto all’alba di domenica, ha provocato un incendio che ha rapidamente avvolto uno dei veicoli coinvolti. Le vittime sono rimaste intrappolate tra le lamiere, mentre un giovane è stato estratto vivo in condizioni critiche. Il dramma si è consumato a Casnigo (Bergamo), lungo la Statale 671 della Valseriana, poco dopo le 7 del mattino. Due auto si sono scontrate frontalmente e una delle vetture ha preso fuoco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
