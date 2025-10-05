Incidente all' autodromo del Mugello | Il pilota risponde alle terapie
Firenze, 5 ottobre 2025 - Il pilota Paolo Conte, che ieri pomeriggio si è reso protagonista di un terribile incidente all'autodromo del Mugello di Scarperia ( Firenze), sta rispondendo positivamente alle terapie. È quanto si è appreso dall'ospedale fiorentino di Careggi dove il pilota 20enne di Capua (Caserta) è ricoverato in prognosi riservata nella terapia intensiva del trauma center. Paolo Conte ieri stava partecipando alla gara di Sport Bike, categoria del Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ) che questo fine settimana chiude questa stagione agonistica, quando per cause ancora da accertare è caduto rovinosamente all'uscita della curva Bucine, terminando la sua corsa nella ghiaia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: incidente - autodromo
Autodromo del Mugello, grave incidente a un giovane motociclista
È in prognosi riservata con un trauma cranico all'ospedale di Careggi il motociclista Paolo Conte del team Chiodo Moto racing che nel pomeriggio ha avuto un grave incidente nella gara di Sport Bike all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze). Era in s - X Vai su X
MAGIC CAR Carrozzeria. Ogryzek · AURA. Gt3RS... velosi SI, ma che costi le componenti #porsche992 #gt3Rs #costoso #alettone #danno #incidente #pista #meccanica #DRS #carrozzeria #verniciatura #sinistro #componente #riparazione #cavalli - facebook.com Vai su Facebook
Incidente all'autodromo del Mugello: “Il pilota risponde alle terapie” - Il pilota Paolo Conte, che ieri pomeriggio si è reso protagonista di un terribile incidente all'autodromo del Mugello di Scarperia ( Firenze), sta rispondendo positivamente a ... Segnala lanazione.it
Grave incidente all'autodromo del Mugello, ferito giovane pilota - Il pilota Paolo Conte è rimasto ferito in un incidente all'autodromo del Mugello a Scarperia nel pomeriggio di sabato 4 ottobre. Si legge su gonews.it