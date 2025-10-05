Incidente all' autodromo del Mugello | Il pilota risponde alle terapie

Lanazione.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 5 ottobre 2025 - Il pilota Paolo Conte, che ieri pomeriggio si è reso protagonista di un terribile incidente all'autodromo del Mugello di Scarperia ( Firenze), sta rispondendo positivamente alle terapie. È quanto si è appreso dall'ospedale fiorentino di Careggi dove il pilota 20enne di Capua (Caserta) è ricoverato in prognosi riservata nella terapia intensiva del trauma center. Paolo Conte ieri stava partecipando alla gara di Sport Bike, categoria del Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ) che questo fine settimana chiude questa stagione agonistica, quando per cause ancora da accertare è caduto rovinosamente all'uscita della curva Bucine, terminando la sua corsa nella ghiaia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

incidente all autodromo del mugello il pilota risponde alle terapie

© Lanazione.it - Incidente all'autodromo del Mugello: “Il pilota risponde alle terapie”

In questa notizia si parla di: incidente - autodromo

Autodromo del Mugello, grave incidente a un giovane motociclista

incidente autodromo mugello pilotaIncidente all'autodromo del Mugello: “Il pilota risponde alle terapie” - Il pilota Paolo Conte, che ieri pomeriggio si è reso protagonista di un terribile incidente all'autodromo del Mugello di Scarperia ( Firenze), sta rispondendo positivamente a ... Segnala lanazione.it

Grave incidente all'autodromo del Mugello, ferito giovane pilota - Il pilota Paolo Conte è rimasto ferito in un incidente all'autodromo del Mugello a Scarperia nel pomeriggio di sabato 4 ottobre. Si legge su gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Autodromo Mugello Pilota