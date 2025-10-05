Incidente a Settimo Vittone | muore la 18enne Asia Oddenino tre amici feriti

Una notte di festa finita in tragedia nel Canavese. Doveva essere una serata spensierata tra amici, ma si è trasformata in un dramma che ha sconvolto l’intera Alta Valle di Susa. Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, lungo la statale 26 a Settimo Vittone (Torino), nel Canavese, un Land Rover Defender con a bordo quattro ragazzi è finito fuori strada, schiantandosi contro le barriere di un ponte e terminando la corsa in un canale di scolo. A perdere la vita è stata Asia Oddenino, 18 anni, originaria di Oulx. La giovane, seduta accanto al conducente, è stata soccorsa in condizioni disperate: i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarla, ma il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo all’ospedale di Ivrea. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Incidente a Settimo Vittone: muore la 18enne Asia Oddenino, tre amici feriti

