Incidente a Polla | auto contro muretto a bordo anche un neonato
Brutto incidente, sabato sera, nel centro di Polla: per cause da accertare, un'auto é sbandata, andando ad impattare contro un muretto. A bordo, anche un neonato. Solo un forte spavento, in ogni caso, ma nulla di grave.Sul posto, i carabinieri e il personale del 118. Ferito lievemente il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - polla
Incidente sul lavoro a Polla, gravemente ustionato un operaio
Pulmino con i tifosi del Catania si schianta sull’A2 Salerno-Reggio: 4 feriti, incidente verso Polla
Incidente sull’A2: pulmino con tifosi del Catania si schianta vicino Polla
L'incidente è avvenuto in via Taverne, coinvolte due auto, una con a bordo tre giovani di Padula ed una sulla quale viaggiavano due ragazzi di Brienza. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Polla. ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP ERMINIO CIOFF - facebook.com Vai su Facebook
Incidente nella notte a Sala Consilina, per un ferito si è reso necessario il trasporto in ospedale a Polla - X Vai su X
Incidente a Polla: auto contro un muro. Paura per un neonato - Nella serata di ieri si è registrato un incidente stradale nel centro di Polla lungo la strada che attraversa la cittadina. Lo riporta infocilento.it
Violento incidente stradale sulla provinciale che collega Teggiano e Polla, tre i veicoli coinvolti nello scontro - Una delle auto avrebbe imboccato l’incrocio contromano, probabilmente a causa di una manovra errata o di una distrazione ... Da infocilento.it