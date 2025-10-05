Incidente a Polla | auto contro muretto a bordo anche un neonato

Salernotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutto incidente, sabato sera, nel centro di Polla: per cause da accertare, un'auto é sbandata, andando ad impattare contro un muretto. A bordo, anche un neonato. Solo un forte spavento, in ogni caso, ma nulla di grave.Sul posto, i carabinieri e il personale del 118. Ferito lievemente il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - polla

Incidente sul lavoro a Polla, gravemente ustionato un operaio

Pulmino con i tifosi del Catania si schianta sull’A2 Salerno-Reggio: 4 feriti, incidente verso Polla

Incidente sull’A2: pulmino con tifosi del Catania si schianta vicino Polla

incidente polla auto controIncidente a Polla: auto contro un muro. Paura per un neonato - Nella serata di ieri si è registrato un incidente stradale nel centro di Polla lungo la strada che attraversa la cittadina. Lo riporta infocilento.it

Violento incidente stradale sulla provinciale che collega Teggiano e Polla, tre i veicoli coinvolti nello scontro - Una delle auto avrebbe imboccato l’incrocio contromano, probabilmente a causa di una manovra errata o di una distrazione ... Da infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Polla Auto Contro