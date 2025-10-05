Incidente a Martinsicuro morto un uomo feriti moglie e figlio | investitore fugge a piedi ma viene fermato

Incidente stradale a Martinsicuro, morto un uomo, feriti moglie e figlio: fuggiti i passeggeri della seconda vettura, il conducente fermato poco dopo.

Incidente a Martinsicuro: morto un 46enne, grave il figlio di 11 anni

Protagonista dell'incidente un 29enne che ieri mattina, poco prima delle 6, stava percorrendo la bonifica del Tronto nel territorio di Martinsicuro

Incidente Martinsicuro: la vittima è Emidio Croci, si è costituito il guidatore dell’altra auto - Dopo essere fuggito a piedi, si è presentato in caserma dai carabinieri l’uomo che era alla guida della Mercedes Classe A coinvolta in un incidente mortale la scorsa notte. veratv.it scrive