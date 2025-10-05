Incidente a Martinsicuro | morto un 46enne grave il figlio di 11 anni

San Bendetto (Ascoli), 5 ottobre 2025 – Nel terribile schianto accaduto poco dopo le 22,45 della notte di sabato lungo la statale Adriatica in comune di Martinsicuro, ha perso la vita Emidio Croci di 46 anni che viaggiava a bordo di una Mercedes GLB 200d, con la moglie rimasta illesa ed il figlio di 11 che si trova ricoverato all’ospedale di Ancona in prognosi riservata. La famiglia aveva cenato nella nota trattoria ‘Al Braciere’ ed a bordo della Mercedes, si stava immettendo sulla statale Adriatica per tornare verso San Benedetto, quando dalla direzione opposta è arrivata un’altra Mercedes A 180, con a bordo due persone, che l’ha centrata in pieno all’altezza dello sportello lato guida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Martinsicuro: morto un 46enne, grave il figlio di 11 anni

In questa notizia si parla di: incidente - martinsicuro

https://www.iduepunti.it/05-10-2025/martinsicuro-incidente-mortale-sulla-statale-16-coinvolte-due-auto - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Martinsicuro: morto un 46enne, grave il figlio di 11 anni - Illesa la moglie, la famiglia aveva cenato nella nota trattoria ‘Al Braciere’ ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Incidente Martinsicuro: la vittima è Emidio Croci, si è costituito il guidatore dell’altra auto - Dopo essere fuggito a piedi, si è presentato in caserma dai carabinieri l’uomo che era alla guida della Mercedes Classe A coinvolta in un incidente mortale la scorsa notte. veratv.it scrive