Incendio in una palazzina a fuoco il cappotto esterno | famiglie evacuate

Ilrestodelcarlino.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 5 ottobre 2025 – Paura, nella tarda mattinata, a San Lazzaro, in via Galletta, tra le frazioni Pulce e Mura San Carlo. Verso le 11.30, infatti, nella zona residenziale, si è iniziato a levare un denso fumo nero, dall’odore acre. Ad andare a fuoco il cappotto esterno di un condominio di quattro piani. Sono stati gli stessi residenti, accorgendosi di quanto stava succedendo, ad avvisare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dal locale distaccamento con una squadra, una autobotte e una autoscala. I pompieri si sono dapprima assicurati che tutti i condomini avessero lasciati gli appartamenti e che non ci fosse nessuno intrappolato all’interno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

incendio in una palazzina a fuoco il cappotto esterno famiglie evacuate

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio in una palazzina, a fuoco il cappotto esterno: famiglie evacuate

In questa notizia si parla di: incendio - palazzina

Ucciso a casa dell’amico e poi bruciato per coprire il delitto: l’incendio nella palazzina di Sesto

Fiamme e fumo: incendio in una palazzina a Monza

Italia, maxi incendio nella città: palazzina completamente in fiamme. Caos e paura

incendio palazzina fuoco cappottoSan Lazzaro, incendio all’esterno di una palazzina. Nessun ferito - 30 un incendio è divampato all’esterno di una palazzina di tre piani situata in via Galletta a San Lazzaro di Savena. Segnala msn.com

incendio palazzina fuoco cappottoIncendio in una palazzina a Bacoli, vigili del fuoco salvano 4 famiglie dalle fiamme - BACOLI – Questa notte si è temuto il peggio per un incendio divampato in un appartamento in una palazzina a viale Olimpico, a Cappella. Si legge su cronacaflegrea.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Palazzina Fuoco Cappotto