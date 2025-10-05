Incendio in una palazzina a fuoco il cappotto esterno | famiglie evacuate
Bologna, 5 ottobre 2025 – Paura, nella tarda mattinata, a San Lazzaro, in via Galletta, tra le frazioni Pulce e Mura San Carlo. Verso le 11.30, infatti, nella zona residenziale, si è iniziato a levare un denso fumo nero, dall’odore acre. Ad andare a fuoco il cappotto esterno di un condominio di quattro piani. Sono stati gli stessi residenti, accorgendosi di quanto stava succedendo, ad avvisare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dal locale distaccamento con una squadra, una autobotte e una autoscala. I pompieri si sono dapprima assicurati che tutti i condomini avessero lasciati gli appartamenti e che non ci fosse nessuno intrappolato all’interno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
