Incendio in una palazzina a Bacoli morto uno dei tre feriti | Rosario Carannante aveva 62 anni

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ce l'ha fatta Rosario Carannante, una delle tre persone ustionate in seguito a un incendio in una palazzina a Bacoli verificatosi venerdì 3 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

