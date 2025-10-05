Incendio in una palazzina a Bacoli morto uno dei tre feriti | Rosario Carannante aveva 62 anni
Non ce l'ha fatta Rosario Carannante, una delle tre persone ustionate in seguito a un incendio in una palazzina a Bacoli verificatosi venerdì 3 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: incendio - palazzina
Ucciso a casa dell’amico e poi bruciato per coprire il delitto: l’incendio nella palazzina di Sesto
Fiamme e fumo: incendio in una palazzina a Monza
Italia, maxi incendio nella città: palazzina completamente in fiamme. Caos e paura
Incendio in una palazzina a #Bacoli l'altra notte in viale olimpico. Tre persone ferite e gravemente ustionate: sono ricoverate tra gli ospedali di Pozzuoli e Napoli. Ferito anche un carabiniere, che ha salvato un bimbo disabile dalle fiamme. Altre 12 persone son - facebook.com Vai su Facebook
New post: LEGGI LA NOTIZIA! Veneto – Incendio sul tetto di una palazzina, tre famiglie evacuate con minori https://tviweb.it/veneto-incendio-sul-tetto-di-una-palazzina-tre-famiglie-evacuate-con-minori/… #veneto #notizie #news - X Vai su X
Incendio in una palazzina a Bacoli, morto uno dei tre feriti: Rosario Carannante aveva 62 anni - Non ce l'ha fatta Rosario Carannante, una delle tre persone ustionate in seguito a un incendio in una palazzina a Bacoli verificatosi venerdì 3 ottobre ... Come scrive fanpage.it
Incendio in una palazzina a Bacoli: 62enne morto in ospedale - BACOLI – Un uomo di 62 anni, Rosario Carannante, è morto intossicato dal fumo nell’incendio divampato in un’appartamento di viale Olimpico. Segnala cronacaflegrea.it