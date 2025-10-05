Incendio in appartamento a Bacoli morto il 62enne Rosario Carannante | È una tragedia
Incendio in una palazzina a Bacoli in Viale Olimpico, morto il 62enne Rosario Carannante. «È una tragedia. Purtroppo non c?è l?ha fatta Rosario Carannante, 62 anni..
Incendio in appartamento a Bacoli, morto il 62enne Rosario Carannante: «È una tragedia» - Incendio in una palazzina a Bacoli in Viale Olimpico, morto il 62enne Rosario Carannante. Secondo ilmattino.it
Incendio in una palazzina a Bacoli, vigili del fuoco salvano 4 famiglie dalle fiamme - BACOLI – Questa notte si è temuto il peggio per un incendio divampato in un appartamento in una palazzina a viale Olimpico, a Cappella. Lo riporta cronacaflegrea.it