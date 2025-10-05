Incendio auto a fuoco al Fanocenter
Fano, 5 ottobre 2025 - Paura per l’incendio di una vettura, intorno alle 11,15, nel parcheggio del centro commerciale Fanocenter, in via Einaudi, nella frazione di Bellocchi. A prendere fuoco, probabilmente per un cortocircuito, una Opel Corsa alimentata a gasolio. Le fiamme hanno lambito altre due vetture, che erano parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto, i vigili del fuoco del comando di Fano, che hanno estinto le fiamme evitando che si propagassero ad altre auto. Sono intervenuti anche i carabinieri, per ricostruire la dinamica dell’incendio e regolamentare la viabilità. Apprensione tra gli avventori del centro commerciale, che di domenica sono sempre moltissimi, e disagi alla circolazione nell’affollata area di sosta, fino alla rimozione dei veicoli coinvolti nel rogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: incendio - auto
