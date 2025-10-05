Incendio alla Versalis di Ravenna | gatta viva per miracolo

Ravenna, 5 ottobre 2025 – E’ una storia a lieto fine quella che ieri mattina, nelle concitate ore che hanno contraddistinto il vasto incendio divampato all’interno dello stabilimento Versalis di Ravenna, ha visto come protagonista, grazie ai volontari dell’Enpa di Ravenna, ­una gatta (da poco catturata) presente in una gabbia adibita alla cattura dei felini randagi per la sterilizzazione. La ‘micia’ non poteva essere soccorsa, in quanto l'accesso alla zona interessata era stato interdetto dai Vigili del Fuoco impegnati ad estinguere il rogo e nella messa in sicurezza dell’area. Per la bestiola, non potendosi avvicinare nessuno, si è temuto il peggio, ma fortunatamente, dopo un paio d'ore, un dipendente della ditta, che collabora con l'Enpa, ha potuto r ecuperare la gabbia al cui interno, molto spaventata, c'era l'animale, avvolto da un forte odore di gomma bruciata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

