Incendio a Forchia in corso il monitoraggio delle diossine da parte dell’Arpac

Tempo di lettura: < 1 minuto Tecnici Arpac, attivati dalla Centrale operativa dei Vigili del fuoco di Benevento, sono intervenuti ieri sera sul luogo dellincendio di vaste proporzioni che è divampato nel comune di Forchia nell’area Pip, interessando un’azienda di gestione dei rifiuti. All’atto dell’intervento dell’Agenzia, circa alle 22.45, l’incendio era ancora in corso. A una prima osservazione, il materiale combusto è apparso composto prevalentemente da diverse categorie di rifiuti urbani, tra cui rifiuti in plastica e carta. Nel corso della serata i tecnici hanno attivato nei pressi del luogo dell’incendio un campionatore per il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili aerodispersi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

