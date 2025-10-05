Incendio a Forchia | caschi rossi ancora a lavoro per spegnere il rogo
Tempo di lettura: < 1 minuto Continua a bruciare il capannone di rifiuti urbani nell’area Pip di Forchia. A tante ore di distanza dallo scoppio dell’incendio del materiale accatastato nel locale, i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, con il supporto di squadre provenienti anche dal comando provinciale di Avellino e di Benevento, sono ancora al lavoro per porre fine alla fase acuta del rogo. Intanto i tecnici dell’Arpac sono sul posto per monitorare i livelli di diossina eventualmente dispersa nell’aria. I materiali andati a fuoco, secondo le informazioni che filtrano dovrebbe riguardare scarti tessili, materassi, materiale plastico, nonché macchinari per il trattamento dei rifiuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
