Il sabato di Incanto Film Festival ha messo al centro il cinema del futuro con proiezioni, momenti di confronto e premiazioni. Sono stati proiettati i cortometraggi Fuori Concorso, quelli del Premio Giuria Giovani, le opere in concorso nella Categoria Regione Marche alla presenza dei giurati Alberto De Angelis, Simona Ripari e Luca Caprara e quelle della sezione Bande à part, introdotte da Valentina Bellè e Roberto Danese. Tra le varie presentazioni anche il documentario “Piena di grazia” di Andree Lucini, per la rassegna-evento Incanto Film Festival, dedicata alle autrici e agli autori under 35, con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Incanto Film Festival 2025 si prepara a chiudere in grande stile