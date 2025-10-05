Inaugurato il nuovo parco giochi per bambini | Passo avanti nella riqualificazione urbana
È stato inaugurato ufficialmente, con il tradizionale taglio del nastro, un nuovo parco giochi per bambini in via Giardino a Mondragone. Un’opera attesa dai residenti, voluta e promossa con determinazione dal neo assessore all’Arredo Urbano Luisa Spatrisano e dal capogruppo consiliare Claudio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: inaugurato - nuovo
Inaugurato il nuovo Museo Diocesano di Bergamo, il Vescovo: «Segno di cultura e di pace» - Foto e video
Inaugurato il nuovo osservatorio astronomico dell’Abbazia di Praglia
Olimpiadi Milano Cortina 2026: inaugurato oggi il nuovo Stadio di Salto a Predazzo
Il Comune di Pesaro ha inaugurato il nuovo Polo 0-6 anni di #Soria (Quartiere 9), il primo della provincia di Pesaro e Urbino. È bello, sostenibile, innovativo anche dal punto di vista pedagogico e, da oggi, ha anche un nome! Si chiama "Il Faro" come hanno - facebook.com Vai su Facebook
A Milano apre “In-Gioco”, il nuovo parco giochi inclusivo - Si trova al Centro Irccs “Santa Maria Nascente” della Fondazione Don Gnocchi, in via Capecelatro 66. Scrive vita.it
Prato, inaugurato il nuovo parco giochi in via Turchia - Scivoli e giochi a forma di camaleonti, farfalle, astronavi, squali e draghi per stimolare la fantasia dei più piccoli Prato, 29 maggio 2025 - Segnala lanazione.it