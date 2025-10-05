Inaugurato il nuovo parco giochi per bambini | Passo avanti nella riqualificazione urbana

Casertanews.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato ufficialmente, con il tradizionale taglio del nastro, un nuovo parco giochi per bambini in via Giardino a Mondragone. Un’opera attesa dai residenti, voluta e promossa con determinazione dal neo assessore all’Arredo Urbano Luisa Spatrisano e dal capogruppo consiliare Claudio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

