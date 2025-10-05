Inaugurato a Penne il sacrario in memoria di Carlo Bonfiglio il giovane pilota fucilato dai fascisti
Inaugurato a Penne, in località Fonte d’Antò di Colle Stella, il monumento dedicato a Carlo Bonfiglio, il giovane pilota milanese dell’aeronautica militare costretto a rifugiarsi a Loreto Aprutino dopo aver disertato. Fu ucciso l’11 giugno 1944 dal battaglione fascista San Marco della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
