In vacanza con i genitori si perde a Prati Bambino di 4 anni ritrovato dai vigili

Romatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di paura a Roma per una coppia di turisti inglesi, che nella serata di sabato 4 ottobre hanno perso di vista il figlio di 4 anniBambino scomparsoL'episodio si è verificato in zona Prati. La famiglia di turisti inglesi era arrivata da poco a Roma per una vacanza, quando improvvisamente. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: vacanza - genitori

