In tasca gli trovano 300 euro falsi in banconote da 50 arrestato 22enne a Napoli
Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri mentre camminava in strada a Ponticelli, quartiere della periferie orientale di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: tasca - trovano
La libreria Gli Anni In Tasca, che è anche la casa dei Topi di Pisa, è diventata più grande. Per questo il 4 ottobre inaugura il nuovo spazio che si trova sempre in Lungarno Pacinotti 14. Alle 17, festa di inaugurazione a cui segue un mese fitto di incontri, pensati - facebook.com Vai su Facebook
In tasca gli trovano 300 euro falsi in banconote da 50, arrestato 22enne a Napoli - Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri mentre camminava in strada a Ponticelli, quartiere della periferie orientale di Napoli ... Segnala fanpage.it