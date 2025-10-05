In Svizzera pensano che i 16enni guidino in modo pericoloso | mozione per alzare l’età minima per le moto 125
Come riferito da Tio.ch, si accende il dibattito politico sulla guida delle moto 125 per i sedicenni: la consigliera Udc Nina Fehr Düsel giudica un "errore" l’abbassamento del limite introdotto nel 2021 e annuncia una mozione per riportare l’età minima a 18 anni. Alla base, il dato che dal 2021. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: svizzera - pensano
State pensando ad un weekend sulla neve ? Oggi andiamo in Svizzera da Whitepod Original - Un favoloso glamping village sulle montagne dove potete dormire in unici alloggi con una vista pazzesca sulla valle! . Per collaborazioni e consulenze su come apri - facebook.com Vai su Facebook
In Svizzera pensano che i 16enni guidino in modo pericoloso: mozione per alzare l’età minima per le moto 125 - Per Fehr Düsel i sedicenni avrebbero "difficoltà a stimare velocità fino a 120 km/h" e mostrerebbero "comportamenti a rischio più pronunciati". Si legge su quicomo.it