In Siria le prime elezioni parlamentari dalla caduta di Assad
In Siria elezioni parlamentari per la prima volta dalla caduta di Bashar Assad, destituito nel mese di dicembre. Durante i 50 anni di governo della dinastia Assad il partito Baath ha sempre dominato il parlamento e le votazioni erano considerate elezioni fittizie. L’Assemblea del Popolo ha 210 seggi, di cui due terzi saranno eletti domenica e un terzo nominati. Il voto nella provincia di Sweida e nelle zone del nord-est controllate dalle Forze democratiche siriane guidate dai curdi è stato rinviato a tempo indeterminato a causa delle tensioni tra le autorità locali e il governo centrale di Damasco. 🔗 Leggi su Lapresse.it
