In Repubblica Ceca trionfa Babiš E Bruxelles non è contenta

Anche se ancora mancano i dati definitivi, non sembra ci sia alcun dubbio sul risultato generale delle elezioni parlamentari in Repubblica Ceca. Ano, il partito del milionario Andrej Babiš, piattaforma con posizioni populiste, euroscettiche e filo-russe, si appresta a divenire il partito di maggioranza del Paese, con il suo leader che tornerà ad assumere la carica di primo ministro che aveva perso nel 2021. Con il 99% dei voti scrutinati, Ano è il primo partito con quasi il 35%, mentre l’alleanza di centro-destra “Spolu” del primo ministro in carica Petr Fiala seguirebbe con il 23% dei voti, secondo quanto riferito dalla commissione elettorale nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - In Repubblica Ceca trionfa Babiš. E Bruxelles non è contenta

In questa notizia si parla di: repubblica - ceca

In Repubblica Ceca domina ancora Marc Marquez

Gp di Repubblica Ceca di MotoGp, Bagnaia parte in pole position. Marquez si prende la Sprint

Vinales operato alla spalla: salta il GP di Repubblica Ceca a Brno

Il voto in Repubblica Ceca, vincono i populisti di Babis - X Vai su X

Il movimento del miliardario ex primo ministro ha vinto le elezioni in Repubblica Ceca. Babiš non ha però ottenuto la maggioranza per formare il governo ? https://l.euronews.com/850T - facebook.com Vai su Facebook

Andrej Babis trionfa, ma manca la maggioranza in Repubblica Ceca - Babis trionfa alle elezioni, ma deve ora intraprendere negoziati strategici per formare alleanze e governare efficacemente. Lo riporta notizie.it

In Repubblica Ceca trionfa Andrej Babiš. Che per governare negozia con gli estremisti - Fiala, il premier uscente alleato di Meloni, viene sorpassato dal sodale di Salvini e Orbán, che ora dovrà gestire il proprio conflitto di interessi e che non ha maggioranza: tratterà con gli anti gre ... editorialedomani.it scrive