In Repubblica Ceca trionfa Babiš E Bruxelles non è contenta

Anche se ancora mancano i dati definitivi, non sembra ci sia alcun dubbio sul risultato generale delle elezioni parlamentari in Repubblica Ceca. Ano, il partito del milionario Andrej Babiš, piattaforma con posizioni populiste, euroscettiche e filo-russe, si appresta a divenire il partito di maggioranza del Paese, con il suo leader che tornerà ad assumere la carica di primo ministro che aveva perso nel 2021. Con il 99% dei voti scrutinati, Ano è il primo partito con quasi il 35%, mentre l’alleanza di centro-destra “Spolu” del primo ministro in carica Petr Fiala seguirebbe con il 23% dei voti, secondo quanto riferito dalla commissione elettorale nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

