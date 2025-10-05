In piazza i numeri non tornano

Ero deciso a commemorare la Flotilla (che si legge Flottiglia come in italiano, ma scritta così fa tanto nonna del Corsaro nero o Che Guevara) con un minuto di silenzio eterno, chiusa lì. La partita per la pace - almeno provvisoria, con la fine delle sofferenze del popolo palestinese di Gaza e dei superstiti ostaggi ebrei di Hamas - si è giocata infatti da tutt'altra parte rispetto alla rotta dei pro Pal, e ha virato verso il bello. Nulla di sicuro, sia chiaro: la storia ci ha abituato ai «quasi gol», minacciati dalla presunzione degli idioti che restringono il mondo alla propria azione eroica, beninteso pretendendo il materasso per cadere sul morbido. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - In piazza i numeri non tornano

