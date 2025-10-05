In migliaia al primo giorno di fiera E oggi arriva Daniele Silvestri
Il corteo con la filarmonica in testa, le grisaglie d’ordinanza, quintali di rosticciana sulle griglie. E’ partita la fiera di Scandicci. Fino a domenica prossima la città si ferma per l’evento più nazionalpopolare dell’area metropolitana. E già ieri si è visto l’effetto con migliaia di visitatori che dalla tarda mattinata hanno riempito gli stand, camminato per la città, fatto acquisti, preso qualche chilo nel padiglione enogastronomico. Al taglio del nastro la città al gran completo, maggioranza e opposizione, candidati alle regionali, parlamentari. La sindaca nell’augurare buona fiera a operatori e visitatori ha puntato sul ricco programma di appuntamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: migliaia - primo
Napoli in ritiro, migliaia di tifosi al primo allenamento dei Campioni d'Italia
Il primo mattone della vita? Lo hanno trovato in una stella a migliaia di anni luce da qui
Dal caldo asfissiante agli adempimenti burocratici, il primo collegio docenti 2025 divide: riunione da 20 minuti o maratone di tre ore, docenti con i ventagli e migliaia di precari ancora senza cattedra
Primo piano | In migliaia in corteo per la Palestina: traffico in tilt e manifestanti sui binari - facebook.com Vai su Facebook
Ogni giorno, migliaia di persone sono costrette a fuggire da guerre, violenze e persecuzioni. In quei momenti, UNHCR è lì. Ma oggi, il nostro lavoro è messo a dura prova. Quando il mondo si ferma, fai tu il primo passo. Dona ora: https://dona.unhcr.it/campag - X Vai su X
Fiera Agricola, lo sprint. Presenze in crescita già dal primo giorno. E oggi il gran finale - L’evento, giunto alla sua 13°edizione e in programma fino a questa sera nel complesso di Sante Zennaro con ingresso ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Un autunno ad Alba, tutto quello che c’è da sapere sulla Fiera del Tartufo bianco 2025 - «I golosi di tutte le epoche non hanno mai pronunciato il nome del tartufo senza portare la mano al capello», scriveva Alexandre Dumas che di certo avrebbe molto apprezzato una ricorrenza come la Fier ... Lo riporta msn.com