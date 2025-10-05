in migliaia al primo giorno di fiera e oggi arriva daniele silvestri

Il corteo con la filarmonica in testa, le grisaglie d’ordinanza, quintali di rosticciana sulle griglie. E’ partita la fiera di Scandicci. Fino a domenica prossima la città si ferma per l’evento più nazionalpopolare dell’area metropolitana. E già ieri si è visto l’effetto con migliaia di visitatori che dalla tarda mattinata hanno riempito gli stand, camminato per la città, fatto acquisti, preso qualche chilo nel padiglione enogastronomico. Al taglio del nastro la città al gran completo, maggioranza e opposizione, candidati alle regionali, parlamentari. La sindaca nell’augurare buona fiera a operatori e visitatori ha puntato sul ricco programma di appuntamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

