In mare c' è già una seconda Flotilla che sta navigando verso Gaza | l' ondata di umanità non si arresta

Vanityfair.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è una nuova flotilla con undici imbarcazioni partite da Otranto e Catania che sta navigando verso Gaza. Trasporta medici, soccorritori, volontari e aiuti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

In mare c'è già una seconda Flotilla che sta navigando verso Gaza: l'ondata di umanità non si arresta

