C'è una nuova flotilla con undici imbarcazioni partite da Otranto e Catania che sta navigando verso Gaza. Trasporta medici, soccorritori, volontari e aiuti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - In mare c'è già una seconda Flotilla che sta navigando verso Gaza: l'ondata di umanità non si arresta