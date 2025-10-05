In Italia 79 ettari di fotovoltaico in autostrada abbatte costi e CO?
In Italia sarà disposto un mega parco fotovoltaico da 79 ettari per ridurre i costi energetici e tagliare le emissioni di anidride carbonica. Sarà installato lungo l’autostrada A4 tra Venezia e Trieste. Si tratta del nuovo progetto di Autostrade Alto Adriatico, che attraverso l’iniziativa vuole portare benefici economici per il territorio fino a 1,3 milioni di euro l’anno. Il progetto ha un costo iniziale di 7,7 milioni di euro e rientra nell’aggiornamento del piano economico-finanziario della concessionaria. L’avvio del progetto è previsto nel primo trimestre del 2026, mentre i cantieri potrebbero partire già dai primi mesi del 2027. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
