In Italia sarà disposto un mega parco fotovoltaico da 79 ettari per ridurre i costi energetici e tagliare le emissioni di anidride carbonica. Sarà installato lungo l’autostrada A4 tra Venezia e Trieste. Si tratta del nuovo progetto di Autostrade Alto Adriatico, che attraverso l’iniziativa vuole portare benefici economici per il territorio fino a 1,3 milioni di euro l’anno. Il progetto ha un costo iniziale di 7,7 milioni di euro e rientra nell’aggiornamento del piano economico-finanziario della concessionaria. L’avvio del progetto è previsto nel primo trimestre del 2026, mentre i cantieri potrebbero partire già dai primi mesi del 2027. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - In Italia 79 ettari di fotovoltaico in autostrada, abbatte costi e CO?