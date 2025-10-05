In Italia 100mila imprese in più le nuove aperture superano le chiusure

Da gennaio 2023 a giugno 2025 sono nate 793.872 nuove imprese, mentre ne hanno cessato l’attività 677.131. Il saldo quindi, secondo i numeri diffusi da Cribis, società del gruppo Crif, è positivo per oltre 100mila nuove realtà produttive. Un dato che, seppur da leggere con prudenza, restituisce un’immagine di vitalità e dinamismo imprenditoriale, in un contesto in cui la trasformazione dei modelli di business, l’innovazione tecnologica e i cambiamenti nei consumi aprono spazi anche per chi parte da zero. Le regioni in cui aprono più imprese in Italia. Da quello che emerge dal report, Lombardia, Campania e Lazio guidano la classifica delle nuove aperture, confermandosi i territori più dinamici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

