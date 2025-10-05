In giro con una ' scacciacani' dopo aver esploso 3 colpi | denunciato
Quando i cittadini non si girano dall'altra parte, facendo finta di non vedere e di non sentire, si arriva quasi sempre al risultato, che è unico e solo: garantire la legalità. Un diciannovenne agrigentino è stato denunciato, alla Procura della Repubblica, per esplosione di colpi d'arma da fuoco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: giro - scacciacani
MASERADA SUL PIAVE | SETTE COLPI CON LA SCACCIACANI PER METTERE IN FUGA I LADRI – Ancora furti nella Marca, è successo ieri sera a Candelù di Maserada dove i ladri sono stati messi in fuga da una pistola scacciacani - Clicca qui video e artic - facebook.com Vai su Facebook