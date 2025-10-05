In Francia nasce il governo Lecornu

21.15 Il presidente francese Macron ha annunciato il nuovo governo francese,guidato da Sebastien Lecornu.Tra i ministri figurano Bruno Le Maire alla Difesa, Roland Lescure all'Economia e Finanze,Gerald Darmanin riconfermato alla Giustizia,Jean-Noel Barrot agli Affari esteri e Bruno Retailleau agli Interni. Macron ha nominato 18 ministri,come ossatura del nuovo esecutivo.Lo annuncia l'Eliseo. Un primo consiglio dei ministri è previsto in giornata con Macron, mentre martedì il primo ministro terrà il suo discorso di politica generale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

