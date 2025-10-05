In fiamme stabilimento di una ditta casertana di rifiuti

Casertanews.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora uno stabilimento che si occupa di rifiuti in fiamme. Ancora un rogo, stavolta al confine con il casertano, che preoccupa da vicino la popolazione.E’ accaduto nella zona industriale di Forchia, nel beneventano, a pochi chilometri di distanza da Arienzo e altri comuni della Valle di Suessola. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiamme - stabilimento

Fiamme nella zona industriale di San Salvo, l'incendio non lontano dallo stabilimento Amazon

Fiamme nella zona industriale di San Salvo, l'incendio non lontano dallo stabilimento Amazon

Terribile esplosione nello stabilimento, fiamme altissime e panico totale

fiamme stabilimento ditta casertanaIncendio in una ditta contenente cloro, nube di fumo bianco nel Casertano: vigili del fuoco sul posto - L’incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi in un’azienda chimica di Castel Volturno. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Fiamme Stabilimento Ditta Casertana