Montepulciano, 5 ottobre 2025 – La tranquillità della notte interrotta dall’arrivo dei mezzi dei Vigili del Fuoco; un fumo nero, denso, che si fa strada dall’interno di un edificio, attraverso un finestrone affacciato su via della Resistenza, l’arteria principale del centro abitato; e poi le lingue di fuoco, inequivocabili segnali di emergenza. Abbadia di Montepulciano viene così trascinata in maniera del tutto imprevista in un clima di allarme, di preoccupazione, di dispiacere, di rabbia. A bruciare è la soffitta della Casa del Popolo, dove è stata archiviata, dopo la chiusura della sede del capoluogo, la ‘storia’ del Pci di Montepulciano e poi della sua evoluzione in Pds, Ds, Pd: tessere, documenti, ritagli di giornale, materiale che alimenta un rogo che richiederà molte ore per essere spento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In fiamme la Casa del popolo. Danni anche alla sede del Pd: ‘L’incendio potrebbe essere doloso’