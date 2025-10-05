In fiamme la Casa del popolo Danni anche alla sede del Pd | ‘L’incendio potrebbe essere doloso’

Lanazione.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montepulciano, 5 ottobre 2025 – La tranquillità della notte interrotta dall’arrivo dei mezzi dei Vigili del Fuoco; un fumo nero, denso, che si fa strada dall’interno di un edificio, attraverso un finestrone affacciato su via della Resistenza, l’arteria principale del centro abitato; e poi le lingue di fuoco, inequivocabili segnali di emergenza. Abbadia di Montepulciano viene così trascinata in maniera del tutto imprevista in un clima di allarme, di preoccupazione, di dispiacere, di rabbia. A bruciare è la soffitta della Casa del Popolo, dove è stata archiviata, dopo la chiusura della sede del capoluogo, la ‘storia’ del Pci di Montepulciano e poi della sua evoluzione in Pds, Ds, Pd: tessere, documenti, ritagli di giornale, materiale che alimenta un rogo che richiederà molte ore per essere spento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

in fiamme la casa del popolo danni anche alla sede del pd 8216l8217incendio potrebbe essere doloso8217

© Lanazione.it - In fiamme la Casa del popolo. Danni anche alla sede del Pd: ‘L’incendio potrebbe essere doloso’

In questa notizia si parla di: fiamme - casa

Casa in fiamme, recensione: un solido dramedy famigliare premiato ai Goya

Incendio a Milano: in fiamme la casa di un'accumulatrice seriale

Casa in fiamme, recensione: la famiglia (disfunzionale) prima di tutto in un dramedy spagnolo a tinte forti

fiamme casa popolo danniIn fiamme la Casa del popolo. Danni anche alla sede del Pd: ‘L’incendio potrebbe essere doloso’ - Vigili del Fuoco al lavoro, fiamme spente ieri all’ora di pranzo. Secondo lanazione.it

fiamme casa popolo danniFiamme nella notte alla Casa del Popolo - MONTEPULCIANO: I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e avviato gli accertamenti volti a stabilire le cause dell'incendio. Scrive toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Fiamme Casa Popolo Danni