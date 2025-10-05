in edicola sul fatto quotidiano del 5 ottobre

Il weekend lungo. Roma: Oceano gaza. Un milione per la flottiglia di terra contro il genocidio. Senza partiti. La manifestazione più grande degli ultimi anni è nata da sola, dal basso. In serata violenti scontri tra polizia e autonomi di Vincenzo Bisbiglia e Tommaso Rodano Non li ha visti arrivare di Marco Travaglio. Giorgia Meloni aveva evocato sprezzante il “weekend lungo” e l’ha avuto: due giorni di manifestazioni in tutte le piazze d’Italia, con quasi tre milioni di cittadini in un ideale serpentone di oltre mille chilometri. Come da statistica, c’era anche qualche testa calda che menava le mani e qualche testa vuota che imbrattava la statua di . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

