Caos nello studio di InOnda su La7, quando durante una discussione sulla guerra arabo-israeliana viene citata la senatrice a vita Liliana Segre. Sono giorni caldi in cui il tema è all'ordine del giorno, si continua a parlare di genocidio nonostante non esistano prove e non ci siano i presupposti, il tutto con sullo sfondo le trattative di pace portate avanti da Donald Trump. Nel momento in cui Francesco Giubilei, presente in studio, ha menzionato la senatrice a vita che, come è noto, è stata tra gli italiani deportati nei campi di concentramento, che ha una visione sul genocidio molto chiara che contrasta con quella di chi crede che sia in corso e non ammette repliche, la Relatrice Speciale dell'Onu Francesca Albanese è uscita dallo studio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In diretta tv viene citata Liliana Segre e Francesca Albanese se ne va