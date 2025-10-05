In dieci a bordo di un' auto si schiantano contro un camion

È di quattro morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell’Agri tra un’auto, una Renault Scenic 7 posti, e un camion. All’interno della vettura viaggiavano in dieci. A seguito del violento impatto, quattro occupanti hanno perso la vita. Le restanti sei persone, tutte ferite, sono state trasportate d’urgenza in gravi condizioni in vari ospedali lucani con l’ausilio anche dell’elisoccorso. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di lavoratori impegnati in agricoltura. La mancanza di documenti ha reso ancora più complicata l’identificazione delle vittime e dei feriti, di origine asiatica, probabilmente pakistani e indiani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - In dieci a bordo di un'auto si schiantano contro un camion

In questa notizia si parla di: dieci - bordo

Dieci turisti a bordo di un natante rischiano di schiantarsi sulla scogliera: salvati

Pilota della Delta Airlines arrestato dopo l’atterraggio, l’irruzione a bordo di dieci agenti armati e lo shock dei passeggeri – Il video

Un barlume di buonsenso sulla Flotilla: dieci italiani lasciano la missione. Ma i parlamentari restano a bordo

In dieci a bordo di un’auto omologata per sette, si schiantano contro un camion: quattro morti e sei feriti. Il tragico incidente nel Materano - facebook.com Vai su Facebook

#Matera Quattro morti e sei feriti gravi in un #incidente stradale a Scanzano Jonico. Un’auto con dieci persone a bordo, tutte di nazionalità pakistana, si è scontrata con un camion. In corso i rilievi della polizia. Entrambe le carreggiate chiuse al traffico - X Vai su X

In dieci a bordo di un'auto si schiantano contro un camion: quattro morti e sei feriti, l'incidente choc nel materano - Brutto incidente in Basilicata tra un'auto e un camion in territorio di Scanzano Jonico (Matera): il bilancio è drammatico, quattro morti e sei feriti, trasportati d'urgenza ... Lo riporta leggo.it

In dieci a bordo di un’auto omologata per sette, si schiantano contro un camion: quattro morti e sei feriti. Il tragico incidente nel Materano - Le autorità sono al lavoro per individuare eventuali responsabilità ... Segnala open.online