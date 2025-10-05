“ Maurizio Costanzo è stato un Dio per me. Quando scomparve affrontavo delle difficoltà economiche e non mi fu possibile recarmi al funerale. Ora mi sono ripreso, grazie al cielo, ma non poterci essere quel giorno mi ferì particolarmente. Per me Costanzo è stato qualcosa di grande”. A parlare è Milton Morales, cubano classe 1971, tra le tante “creazioni” televisive del compianto giornalista e conduttore che ne fece uno dei volti delle edizioni di “ Buona Domenica ” da lui condotte. Morales conquistò il pubblico italiano a suon di balli latino-americani, ma oggi che fine ha fatto? Intervistato da Fanpage, Milton ricorda l’approdo in Italia nel 1996 dopo una serie di incontri fortunati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In carcere mi ammanettarono mani e piedi. Dopo, non ho più lavorato in tv. Dicevano che mi ero finto poliziotto ma indossavo un abito da massaggiatore”: parla Milton Morales