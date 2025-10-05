In campo alle 15 Bologna c’è il Pisa Serve uno scatto
BOLOGNA I due pareggi con Lecce e Friburgo hanno rallentato la corsa del Bologna sul doppio binario campionato-Europa League e per questo oggi alle 15 contro il Pisa ultimo della classe e ancora senza vittorie la squadra di Italiano vuole tornare a vincere. "Cresceremo" sono state le parole del tecnico Vincenzo Italiano dopo l’1-1 di giovedì, con una promessa di miglioramento che più che un messaggio destinato alla piazza aveva il sapore di un tentativo di entrare in modo persuasivo nella testa dei suoi calciatori, per convincerli che una nuova crescita è possibile. Il mestiere dell’allenatore è fatto di mille sfaccettature e non c’è dubbio che l’Italiano a caccia del Bologna vero debba calarsi anche, come già gli successe un anno fa, nei panni dello psicologo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: campo - bologna
Ex Milan, Mastour di nuovo in campo: giocate contro il Bologna | VIDEO
Fortitudo Bologna: la prima giornata di A2 sul campo di Roseto
20 giorni al Bologna, che Roma scenderebbe in campo? Dubbi in avanti per Gasperini
La Virtus Bologna cade sul campo del Valencia per 103-94: alle Vu Nere non bastano i 24 di un ottimo Matt Morganalle Vu Nere non bastano i 24 di un ottimo Matt Morgan #Basket #Eurolega #VirtusBologna - X Vai su X
La Virtus Bologna cade sul campo del Valencia per 103-94: alle Vu Nere non bastano i 24 di un ottimo Matt Morganalle Vu Nere non bastano i 24 di un ottimo Matt Morgan - facebook.com Vai su Facebook
In campo alle 15. Bologna, c’è il Pisa. Serve uno scatto - BOLOGNA I due pareggi con Lecce e Friburgo hanno rallentato la corsa del Bologna sul doppio binario campionato- Da msn.com