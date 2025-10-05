In Calabria si vota oggi e lunedì Guida alle elezioni Alle 19 affluenza al 23% come nel 2021

AGI - Terza tornata elettorale regionale, dopo Marche e Valle d'Aosta, del 2025 in Italia. Oggi, 5 ottobre, e lunedì 6 ottobre sono chiamati al voto i cittadini della Calabria, con circa un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, dopo le dimissioni presentate la scorsa estate dal presidente Roberto Occhiuto. Dimissioni annunciate via social, anche in seguito ad un avviso di garanzia, ricevuto dal governatore per una presunta vicenda di corruzione, assieme all'annuncio della ricandidatura. I candidati alla carica di presidente sono tre:. Roberto Occhiuto, per il centrodestra, sostenuto da 8 liste (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati, Democrazia Cristiana-Udc e Sud chiama Nord-Partito Animalista);. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - In Calabria si vota oggi e lunedì. Guida alle elezioni. Alle 19 affluenza al 23% (come nel 2021)

